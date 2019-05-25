تنفيذ 190 حكما قضائيا في العياط





وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية في مجال قضايا الأسلحة تم ضبط "4 متهمين بحوزتهم، طبنجة عيار 9 مم، 3 فرد خرطوش عيار 12 مم"، وفي مجال قضايا المواد المخدرة، تم ضبط "8 قضايا مخدرات، 210 جم حشيش ".





وفي مجال ضبط واحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 2 قضية احراز سلاح ابيض بها 2 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الاحكام القضائية، تم تنفيذ 190 حكم قضائي بيانتهم كالتالي "5 جنايات منهم مؤبد – 27 مستانف – 115 جزئي -35 غرامات – 8 مخالفة- 560 مبالغ مالية"، وفي مجال النوعيات الاخري، تم ضبط "5 ضبط واحضار جنائي- 2 مراقب وهارب".



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من الموطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.



شن قطاع أمن الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة العياط، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وشارك فيها قيادات القطاع.