موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

يواجه فريق بايرن ميونيخ، منافسه فريق لايبزج اليوم السبت 25 مايو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برلين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس ألمانيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة المباراة بين فريق لايبزيج، ضد نادي بايرن ميونيخ عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لفريق بايرن ميونيخ :-

حراسة المرمى : لوريتش.

خط الدفاع : كيميتش - سولي - هوميلز - ديفيد ألابا.

خط الوسط : مارتينيز - تياجو ألكانتارا - جنابري - كومان.

خط الهجوم : مولر - ليفاندوفسكي.

ويرغب فريق بايرن ميونيخ في تحقيق لقب كأس ألمانيا، من أجل حصد الثنائية المحلية بعد فوزه ببطولة الدوري الألماني في الأيام القليلة السابقة، على حساب منافسه فريق بوروسيا دورتموند.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق بايرن ميونيخ، ضد فريق لايبزيج في نهائي بطولة كأس ألمانيا عبر موقع الفجر الرياضي.