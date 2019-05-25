آلاء الشريف تطلب الطلاق من على ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

"فكرة بمليون جنيه"



بدأت أحداث حلقة اليوم، بذهاب "هبة" إلى الفندق الذى يقضى فيه "علاء" و"سلمى" شهر العسل، وهددت "علاء" الذى حاول الابتعاد عن زوجته الثانية لكي لا تشاهده "هبة"، وأوهم "هبة" بأنه تزوج "سلمى" من أجل مصلحة معينة بعدما هدده والدها رجل الأعمال "سليم"، إلا أن "هبة" لم تقتنع وطلبت منه الطلاق، وهددته بإقامه دعوى خلع فى حالة رفضه تطليقها.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.





طلبت "هبة" التي تجسد دورها الفنانة آلاء الشريف في مسلسلالطلاق من زوجها "علاء" على ربيع، بعدما فوجئت بزواجه عليها من مذيعة تدعى "سلمى".