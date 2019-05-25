ليلى غفران تبكي في "شيخ الحارة".. وتكشف سر مقاطعتها زوج ابنتها الراحلة



وأضافت "غفران" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلة:"مكنش وقته خالص الموضوع ده، ومعاتبتهوش، لأني كنت فى عالم تاني، وميهمنيش إذا اتجوز و لأ".



ولم تتمالك "غفران" دموعها، وبكت، معلقة: "بنتى شبهي، هي حتة مني وكل الناس كانت بتحبها، والموت بالنسبة لى دلوقتي بقى فرحة ومش خايفة منه أنا مستنياه اانهاردة قبل بكرة، وبداخلى فراغ كبير من وقت ما مشيت هبة، بداخلى ألم وحزن".









كشفت المطربة ليلى غفران، سبب مقاطعتها زوج ابنتها الراحلة "هبة"، مشيرة إلى تفاجآت يوم عزاء ابنتها، بدخوله المنزل وأخذه مجوهرات هبة من الخزنة بما فيها مجوهرات خاصة بها.