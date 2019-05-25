مورينيو يعلن موعد انتقال هازارد إلي ريال مدريد

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجيزي السابق، عن اقتراب البلجيكي ايدين هازارد من الرحيل عن تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وصرح مورينيو، لشبكة "سكاي سبورتس": "يبدو أن نهائي الدوري الأوروبي ستكون المباراة الأخيرة لهازارد باللون الأزرق، لقد كان حاسما لتشيلسي في الجيل الحالي، اعتقد أنه سيقود فريقه للفوز ثم الرحيل".

وأتم: "أعتقد أنه سيذهب إلى ريال مدريد بعد أن يحقق آخر بطولة مع تشيلسي".

يذكر أن عقد إيدين هازارد مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2020.