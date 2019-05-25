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مورينيو يعلن موعد انتقال هازارد إلي ريال مدريد

السبت 25/مايو/2019 - 03:18 ص
مورينيو يعلن موعد انتقال هازارد إلي ريال مدريد
هازارد
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علاء خليف
 
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجيزي السابق، عن اقتراب البلجيكي ايدين هازارد من الرحيل عن تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

 

وصرح مورينيو، لشبكة "سكاي سبورتس": "يبدو أن نهائي الدوري الأوروبي ستكون المباراة الأخيرة لهازارد باللون الأزرق، لقد كان حاسما لتشيلسي في الجيل الحالي، اعتقد أنه سيقود فريقه للفوز ثم الرحيل".

 

وأتم: "أعتقد أنه سيذهب إلى ريال مدريد بعد أن يحقق آخر بطولة مع تشيلسي".

 

يذكر أن عقد إيدين هازارد مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2020.

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