مسلسلات رمضان 2019.. ياسر جلال يوافق على العمل في المخدرات مع حمزة!





تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لمس أكتاف" حيث وافق ادهم ياسر جلال العمل مع حمزة "فتحي عبد الوهاب" والذي يعمل بتجارة المخدرات وذلك بسبب ظروفه المادية وضغط حمزة عليه بسبب ابنه.





وايضا شهدت الحلقة تطورات في علاقة غادة "ايمان العاصي" بأدهم " ياسر جلال" ومن المتوقع أن يحدث قصة حب بينهم نظرا لحب ادهم.



