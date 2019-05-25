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مسلسلات رمضان 2019.. ياسر جلال يوافق على العمل في المخدرات مع حمزة!

السبت 25/مايو/2019 - 03:19 ص
مسلسلات رمضان 2019.. ياسر جلال يوافق على العمل في المخدرات مع حمزة!
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يارا أحمد
 
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تصاعدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لمس أكتاف" حيث وافق ادهم ياسر جلال العمل مع حمزة "فتحي عبد الوهاب" والذي يعمل بتجارة المخدرات وذلك بسبب ظروفه المادية وضغط حمزة عليه بسبب ابنه.


وايضا شهدت الحلقة تطورات في علاقة غادة "ايمان العاصي" بأدهم " ياسر جلال" ومن المتوقع أن يحدث قصة حب بينهم نظرا لحب ادهم.


المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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