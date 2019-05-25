تجمعهما علاقة عاطفية.. "عامل" يتهم زوجته بالهروب مع "حلاق" في بني سويف

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اتهم عامل من قرية طنسا بني مالو بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، زوجته بأنها على علاقة عاطفية بـ"حلاق" من نفس القرية، وأنه وراء غيابها وطفلته عن منزل الزوجية، منذ ثلاثة أيام.



وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من "ص.م.ر.أ" 40 عامًا، عامل، ومقيم بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا، بخروج زوجته "ن.ع ك.ك" 23 عامًا، ربة منزل، وبصحبتها طفلته الرضيعة بتول ص. م.، عام ونصف، لتوقيع الكشف الطبي عليها بعيادة خاصة لطبيب أطفال بمدينة بني سويف، ولم تعد لمحل إقامتهما، وأنه علم بوجود علاقة بينها وبين "ذ.ع.ي.غ" 25 عامًا، حلاق، ومقيم بنفس العزبة، ويتهمه بأنه سبب ترك زوجته منزل الزوجية.



وأدلى الزوج إلى أجهزة الأمن بأوصاف زوجته الغائبة، طولها 170 سم نحيفة، عيون خضراء، البشرة بيضاء، الشعر أصفر ناعم طويل، وترتدي عباءة سوداء اللون، وطرحة سوداء اللون وأدلى بأوصاف نجلته قمحية البشرة، نحيفة الجسم، و ترتدي ترينج ملون.



وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مركز شرطة ببا، برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بإجراء التحريات السرية حول الواقعة.



وتبين من التحريات وجود علاقة عاطفية بين زوجة العامل والحلاق، واعترف شقيق المتهم الحلاق "إ.ع.ي" 14 عامًا، طالب، أن شقيقه أبلغه بأنه سيتوجه إلى مدينة بني سويف لمقابلتها، وأمر مدير الأمن بتكليف إدارة البحث الجنائي، باستكمال الفحص للوقوف على حقيقة الواقعة، والتنسيق مع الأمن الوطني وفرع الأمن العام وتحرير محضر رقم 2900 لسنة 2019 إداري مركز ببا، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

