إنجي علاء تكشف مفاجأة جديدة لجمهورها.. تعرف على التفاصيل!





كشفت المؤلفة إنجي علاء، عن كتابتها حاليًا لمسلسل يضم ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.









وأشارت في تصريحات لـ"الفجر الفني" إلى أن المسلسل يحمل اسم "بلا دليل" حيث من المقرر أن تعلن عن اسماء فريق العمل الفترة المقبلة.





وأكدت إنجي، ان تصوير العمل بعد اجازة عيد الفطر وان المسلسل من تأليفها وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة "سينرجي".





وتمنت أن يكون المسلسل مميزًا خاصة بعد نجاح مسلسل "لعبة إبليس" لافتة إلى أنها دائما تتمني تقديم الأفضل.



