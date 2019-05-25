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أول رد فعل من رئيس سموحة بعد قرارات الأهلي (صورة)

السبت 25/مايو/2019 - 02:45 ص
أول رد فعل من رئيس سموحة بعد قرارات الأهلي (صورة)
الخطيب وفرج عامر
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علي نبوي
 
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أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تضامنه مع بيان النادي الأهلي، بعدم استكمال الدوري الممتاز، حال تأجيل المباريات لما بعد بطولة أمم إفريقيا وبعد انتهاء كافة المباريات المؤجلة وخوض الجولة الأخيرة في موعد موحد.

 

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدء المساواة".

 

وأضاف :"متضامنين مع الاهلي وملتزمين بماجاء ببيانة".

أول رد فعل من رئيس سموحة بعد قرارات الأهلي (صورة)
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