خالد جلال يشهد العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" بالهناجر (صور)





شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الليلة الـ١٤ لبرنامج "هل هلالك"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.





تدور أحداث العرض حول الحروب بصفة عامة وماينتج عنها من أضرار تظل البشرية تعانى منها لسنوات عديدة، وهى للمؤلف المسرحي الأسباني فرناندو آرابال، وإخراج كريم شهدي.



