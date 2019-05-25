خالد جلال يشهد العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" بالهناجر (صور)
شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الليلة الـ١٤ لبرنامج "هل هلالك"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.
تدور أحداث العرض حول الحروب بصفة عامة وماينتج عنها من أضرار تظل البشرية تعانى منها لسنوات عديدة، وهى للمؤلف المسرحي الأسباني فرناندو آرابال، وإخراج كريم شهدي.
والبطولة لكوكبة من الفنانين طلبة مركز الإبداع الفنى"كريم شهدي، نديم هشام، هدير الشريف، محمد مدكور، نجلاء فوزي، ريهام سامي"، إضاءة: أحمد محارب، ديكور :كريم شهدي، تنفيذ موسيقي : محمود خالد، المخرج المنفذ : أحمد الشاذلي.
مدة العرض ٦٠ دقيقة، وقد تم عرضها في مواسم نجوم المسرح الجامعي، وحصلت على جائزة ثاني أفضل عرض، وأحسن دراما حركية، وأحسن ممثل نديم هاشم، وأحسن ممثلة سارة مجدي.
- مخرج مسرحي: "نزهة في أرض المعركة" مستمر بعد المسرح التجريبي
- نزهة في أرض المعركة على الهناجر.. والسينما الوثائقية عن أكتوبر بقبة الغوري
- حمدي رزق يكتب: "سلم نفسك" لـ"خالد جلال"!
- عرض "نزهة في أرض المعركة" يشارك بمهرجان "قفصة" التونسي
- إيناس عبدالدايم وخالد جلال يشهدان "مسافر ليل" بالهناجر (فيديو)
- "هنعدي المر".. عرض مسرحى لمتحدى الإعاقة بالهناجر.. غدا
- المركز القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي "تسجيل دخول" بالهناجر
- غدًا.. افتتاح العرض المسرحي "أيام صفراء" بالهناجر