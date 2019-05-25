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التعادل الإيجابي يحسم لقاء الوداد والترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 02:26 ص
التعادل الإيجابي يحسم لقاء الوداد والترجي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا
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مروى الجلاصي
 
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إنتهى لقاء الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي منذ قليل، على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في إطار ذهاب الدور النهائي من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وقد بادر الترجي بالتسجيل عن طريق متوسط الميدان الإيفواري فوسيني كوليبالي في الدقيقة 45 من الشوط الأول من المباراة ، فيما عدّل النتيجة للمحليّين اللاعب الشيخ إبراهيم كومارا في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ويشار إلى أن لاعبي فريق الوداد، كانوا قد طالبوا بضربة جزاء في الدقيقة 57، غير أنّ الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عاد إلى تقنية الـ"VAR"، وقرّر مواصلة اللعب دون منح الفريق المغربي ركلة الجزاء.

ويجدر التذكير، بأن مباراة العودة سيحتضنها الملعب الأولمبي برادس، يوم الجمعة 31 ماي 2019، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تونس.
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