جورج وسوف: أطالب أصالة بالاعتذار للشعب السوري لهذا السبب







وأضاف "وسوف" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة القاهرة والناس، انه يحب أصالة، ويفرح حينما تكون ناجحه ولا يوجد للغيرة مكان بينهما، معبرًا عن أمنيته فى أن يحمى الله كل بلد عربى من الشر والحروب.

وأضاف "وسوف" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة القاهرة والناس، انه يحب أصالة، ويفرح حينما تكون ناجحه ولا يوجد للغيرة مكان بينهما، معبرًا عن أمنيته فى أن يحمى الله كل بلد عربى من الشر والحروب.

نفى المطرب جورج وسوف، وجود أى خلاف بينه وبين والمطربة أصالة، مشيرًا إلى أنها فنانة وصوتها رائع، وابنة بلده سوريا لكنه يلومها فى شىء خاص بإعلانها عن رغبتها فى العودة للغناء فى سوريا، مطالبا لها بضرورة أن تعتذر لمن أخطأت فى حقهم، للشعب والجيش السوري عما بدر منها من تصريحات وإساءات ضدها.