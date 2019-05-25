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رؤوف خليف لـ"جهاد جريشة": يا ظالم لك يوم

السبت 25/مايو/2019 - 01:47 ص
رؤوف خليف لـجهاد جريشة: يا ظالم لك يوم
جهاد جريشة
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الفجر الرياضي
 
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هاجم المعلق التونسي رؤوف خليف الحكم المصري جهاد جريشة، وذلك على خلفية احتسابه أحد القرارات التحكيمية ضد لاعب الترجي في المباراة الجارية حاليا على ملعب مولاي عبد الله في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان جريشة قام بإشهار البطاقة الصفراء لحارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على ملعب رادس.

 

وقال رؤوف خليف الذي يعلق على اللقاء: "لك يوم يا ظالم"، موجها كلامه إلى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.


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