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أسعار الكنافة اليوم السبت 2019-5-25 في محافظة الفيوم

السبت 25/مايو/2019 - 01:50 ص
أسعار الكنافة اليوم السبت 2019-5-25 في محافظة الفيوم
أسعار الكنافة اليوم
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الفجر | محافظات
 
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رصدت بوابة الفجر أسعار الكنافة والقطايف والجلاش، اليوم السبت، 2019-5- 25 في شوادر ومنافذ محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان الكريم.

وسجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 18 جنيها، والكنافة الإلية 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 20 جنيها، والجلاش 40 جنيها للكيلو، والقطايف 12 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 14 جنيها للكيلو.

بينما شهدت أسعار مكسرات رمضان، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.

كما سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.
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