أسعار ياميش رمضان اليوم السبت 24-5-25 في محافظة الفيوم

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تشهد أسعار ياميش رمضان، اليوم السبت، 2019-5- 25 في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الفيوم، استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصرى من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام، الزبيب السوري بـ60 الي 100 جنيهًا للكيلو جرام، المشمشية من 70 إلى 120 جنيهات للكيلو.



وبلغ سعر التين المجفف 20 جنيهًا للبكت، والكيلو 80 جنيهًا، والتين السورى من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، وسعر القراصيا تبدأ من 80 إلى 110 جنيهًا، جوز الهند "الخشن" من 50 الي 60 جنيهًا للكيلو، والتمر هندى من 30 إلى 50 جنيهًا لـ اللفة، والبلح المعلب يبدأ 30 إلى 100 جنيهًا للعلبة.

