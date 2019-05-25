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تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على قرارات مجلس الخطيب

السبت 25/مايو/2019 - 01:43 ص
تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على قرارات مجلس الخطيب
محمود الخطيب
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عمر عبدالعزيز
 
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علق أسامة حسني لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، على قرارات مجلس الإدارة الأخيرة برئاسة محمود الخطيب، والخاصة بمسابقة الدوري المصري.

 

وكتب أسامة حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما تحبوا تتعلموا الإداره روحوا الجزيره ٣شارع صالح سليم واسألوا عن بيبو".

 

وكان مجلس الأهلي أصدر خمسة قرارات حاسمة في نهاية اجتماعه.

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