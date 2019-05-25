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مركز بحوث يكشف عن رواتب الوزراء في بلجيكا

السبت 25/مايو/2019 - 01:40 ص
مركز بحوث يكشف عن رواتب الوزراء في بلجيكا
شارل ميشيل - رئيس الوزراء البلجيكي
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قال تقرير لمركز Crisp "مركز البحوث والمعلومات الاجتماعية والسياسية" ، انه كلما ارتفع المنصب فى بلجيكا كلما كان الأجر مرتفعا ونعلم كذلك أن أجور السياسيين والوزراء مرتفعة جدا، وكشف التقرير عن المبالغ الجديدة التى سيكسبها الوزراء شهريا.

ووفقا لقناة "بلجيك 24" البلجيكية، فقد قال جان فينيل، مدير المركز ذاته، إن السياسي الأعلى أجرا فى البلاد هو رئيس الوزراء، و حتى عام 2017 ، كان يحصل على ما يقرب من 17000 يورو صافي شهريًا لكن فى أعقاب فضيحة، تم خفض هذا الراتب بشدة إلى ما بين 12000 و13000 يورو.

وسيحصل الوزراء على رواتب تختلف بحسب الوظيفة ومستوى السلطة وسيفوز بالطبع رئيس الوزراء بمبلغ أكثر من وزير دولة فى غضون ذلك يكسب الوزير 222،427 يورو سنويًا.

واضاف: ولكن الصافي يمكن أن يختلف، فإن المبلغ يتذبذب ما بين 9500 و 11500 صافيًا شهريًا و يحصل وزراء الوالون على راتب قريب من راتب رئيس الوزراء حوالى 11000 يورو فى الشهر.

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