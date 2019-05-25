بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
السبت 25/مايو/2019 - 01:43 ص
عبدالحافظ حمدي
Advertisements
Advertisements
أحيا النجم اللبناني وائل جسار مساء أمس الجمعة حفله الغنائي بإحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير.
حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده ومنظمة الحفل نرمين سيف الدين "ابروش" وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية لاغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم.
وأكد على حبه لمصر وقربها من قلبه مثل ما كل مصري بيحبها.
وحضر الحفل من نجوم الفن خالد الصاوي وحرمه وسناء يوسف، نجوى فؤاد، تامر عبد المنعم، محمد الشقنقيري وحرمه، ميرنا وليد وزوجها، مني ممدوح، كابتن سيد معوض، الإعلامية شيماء السباعي .. ومن نجوم كرة القد محمد شوقي ومحمد فاروق وتامر بيجاتو.. بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو، بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة .. وغيرها ممن أشعلت أجواء المكان حتي قرب مدفع الإمساك.
وأحيا أولى فقرات الحفل النجم محمد عدوية الذي قدم عددًا كبير من أغانيه المميزة بالإضافة إلى أغاني والده الفنان الكبير أحمد عدوية ونالت إعجاب الجميع.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- وائل جسار يحيي حفله الغنائي بالقاهرة بحضور نجوم الفن والمجتمع (صور)
- محمد نور وحجازى متقال يشعلان حفلا فنيًا ببرج القاهرة (صور)
- "مسار إجباري" يشعل حماس الشباب في حفل غنائي بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
- هوبا يشعل حفل إحدى الخيام الرمضانية بـ"حجرين على الشيشة" (صور)
- مصطفى حجاج يشعل حفله بإحدى الخيام الرمضانية بـ"يا منعنع" (صور)
- المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
- دياب يشعل الأجواء في حفله بإحدى الخيام الرمضانية في التجمع الخامس (صور)
- شاهيناز تشعل حفلها الفني بإحدى الخيام الرمضانية بحضور ملكتي جمال سوريا والأردن (صور)
- هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
- هشام عباس يشعل سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن (صور)