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بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)

السبت 25/مايو/2019 - 01:43 ص
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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أحيا النجم اللبناني وائل جسار مساء أمس الجمعة حفله الغنائي بإحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورواد المكان من المشاهير. 

حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده ومنظمة الحفل نرمين سيف الدين "ابروش" وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية لاغنية  "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم.

وأكد على حبه لمصر وقربها من قلبه مثل ما كل مصري بيحبها. 

وحضر الحفل من نجوم الفن خالد الصاوي وحرمه وسناء يوسف، نجوى فؤاد، تامر عبد المنعم، محمد الشقنقيري وحرمه، ميرنا وليد وزوجها، مني ممدوح، كابتن سيد معوض، الإعلامية شيماء السباعي .. ومن نجوم كرة القد محمد شوقي ومحمد فاروق وتامر بيجاتو.. بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو، بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة .. وغيرها ممن أشعلت أجواء المكان حتي قرب مدفع الإمساك. 

وأحيا أولى فقرات الحفل النجم محمد عدوية الذي قدم عددًا كبير من أغانيه المميزة بالإضافة إلى أغاني والده الفنان الكبير أحمد عدوية ونالت إعجاب الجميع. 



بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
بحضور نجوم الفن.. وائل جسار وعدوية يشعلان حفلهما بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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