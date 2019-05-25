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أسعار كحك العيد اليوم السبت 2019-5-25 في محافظة الإسماعيلية

السبت 25/مايو/2019 - 01:40 ص
أسعار كحك العيد اليوم السبت 2019-5-25 في محافظة الإسماعيلية
أسعار كحك العيد اليوم
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسواق وشوادر ومنافذ بيع كحك العيد، اليوم السبت، 2019- 5- 25، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو الكعك من 110 جنيه وحتى 170 جنيه، أما كيلو البيتي فور فتراوح سعره ما بين 120 جنيه وحتى 150 جنيه.

ووصل سعر كيلو البسكويت إلى 90 جنيه، وكيلو الغريبة وصل سعره إلى 150 جنيه، بينما تبدأ أسعار العلب المشكلة من 115 جنيه وحتى 575 جنيه، كحك عجوة 100 جنيه، كحك ملبن كيلو 100 جنيه، وبلغ سعر كيلو كحك مكسرات 150 جنيه.

فيما بلغ سعر كيلو الكعك السادة والعجمية والملبن: 100جنيه، وكيلو كعك عين الجمل والفستق: 145 جنيه، وسعر كيلو بيتي فور ممتاز: 110 جنيه، وبيتي فور بالمكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو، البسكويت بأنواعه 90 جنيها للكيلو، وسعر مكسرات نصف 60 جنيه، وسعر الغريبة مكسرات 120 جنيه، كحك سادة 50 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكعك السادة والعجمية والملبن يبلغ حاليا 100جنيه، وكيلو كعك عين الجمل والفستق 145 جنيها للكيلو، فيما يبلغ سعر بيتي فور ممتاز بسعر 110 جنيهات للكيلو، وبيتي فور بالمكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو، البسكويت بأنواعه 90 جنيها للكيلو.
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