أسعار مكسرات رمضان اليوم السبت 2019-5-25 في محافظة الإسماعيلية

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شهدت أسعار مكسرات رمضان في شوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 2019-5- 25 استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.



كما وصل سعر كيلو عين الجمل 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.

