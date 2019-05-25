أسعار ياميش رمضان اليوم السبت 24-5-25 في محافظة الإسماعيلية

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تشهد أسعار ياميش رمضان، اليوم السبت، 2019-5- 25 في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصرى من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو جرام، الزبيب السوري بـ60 الي 100 جنيهًا للكيلو جرام، المشمشية من 70 إلى 120 جنيهات للكيلو.



فيما بلغ سعر التين المجفف 20 جنيهًا للبكت، والكيلو 80 جنيهًا، والتين السورى من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، وسعر القراصيا تبدأ من 80 إلى 110 جنيهًا، جوز الهند "الخشن" من 50 الي 60 جنيهًا للكيلو، والتمر هندى من 30 إلى 50 جنيهًا لـ اللفة، والبلح المعلب يبدأ 30 إلى 100 جنيهًا للعلبة.



وسجل سعر كيلو البندق 180 جنيهًا للكيلو، واللوز 200 جنيها للكيلو بالقشر، والكاجو 300 جنيها للكيلو وقمر الدين من 10 إلى 40 جنيهات لـ اللفة، كيلو السودانى من 28 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

