حظك اليوم | برج العذراء السبت 25-5-2019 على الصعيدين المهني والعاطفي

Advertisements





في إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لقرائها ومتابعيها، ننشر لكم حظك اليوم (الأبراج الفلكية) يوميًا، ونقدم لكم معلومات عن برجك اليوم، ولمعرفة حظ برج العذراء اليوم السبت 25-5-2019 اطلع على السطور للتفاصيل كما يلي:





ينتمي هذا البرج للمجموعة الترابية، حيث يميل مولود برج العذراء بشكل كبير إلى مولود برج الحوت، فهو البرج المقابل في دائرة البروج لبرج العذراء.





حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ولن تضيع جهودك هباءً.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة الشمس وعطارد وتراجع عدة كواكب، تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، يوميا خدمة لقرائها ومتابعيها ومتابعي الأبراج اليومية، #حظك_اليوم في إطار الخدمات التي تقدمها.



والأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثنی عشر قسم سماوي، وما يُميّز الأبراج عن الكوكبات أن الكوكبات هي تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة.



وتعد الأبراج تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية. وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وهي تغطي جزءًا منها. تحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية.



ولکل برج 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر ببرج واحد في شهر شمسي وتسمى الشهور الشمسية في التقویم الهجریة الشمسیة بهذا البروج الاثنی عشریة.



الأبراج الفلكية في العلم الحديث

في العلم يُعد التنجيم ومعتقدات الأبراج من العلوم الزائفة. فشلت الأبراج في نيل أي إثبات علمي وثبت أن إمكانية التوقع عبر الابراج لا تتجاوز توقعات الصدفة كما في بحث التوائم التي قام بها باحثون من جامعة جورج اوغست لـ 234 توأمًا تم توقع أمور معينة لهم عبر الصدفة والإبراج وملاحظة مصداقية تلك التوقعات فاتضح أنها لا تختلف عن ما سيتوقعه المرء إذا أراد توقع أمر بشكل عشوائي من حيث نسبة التوقعات الصائبة.



تعرف على الأبراج الفلكیة - حظك اليوم

برج الحمل

برج الثور

برج الجوزاء

برج السرطان

برج الأسد

برج العذراء

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الجدي

برج الدلو

برج الحوت



ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.