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جورج وسوف: أشجع الأهلي والزمالك.. ولم أعيش طفولتي

السبت 25/مايو/2019 - 01:21 ص
جورج وسوف: أشجع الأهلي والزمالك.. ولم أعيش طفولتي
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مريم الشريف
 
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كشف المطرب جورج وسوف، عن مدى عشقه لكرة القدم، لافتًا إلى حرصه الشديد على متابعة أى مباراة لدولة البرازيل، كما لفت الانتباه إلى تشجيعه فريق برشلونة أيضًا، أما فى مصر فهو يشجع الأهلى والزمالك لذلك هو "زمهلكاوي" على حد وصفه.

وفى سياق أخر أوضح خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يعيش طفولته بنسبة 100%، بسبب غنائه منذ الصغر، موضحًا أن هذا الأمر أخذ منه كثير من مشاعر الطفولة التى كان المفترض أن يعيشها.

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