الهلال يتحرك للإطاحة بشاموسكا ومدرب جديد يظهر في الصورة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في التحرك من أجل التعاقد مع مدرب جديد للإطاحة بشاموسكا المدير الفني الحالي للفريق، بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

وأبدى الهلال رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي، لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال تقدم بعرض للأرجنتيني رودولفو، مضيفةً أن المدرب أبدى ترحيبه بتدريب الفريق.

يذكر أن الزعيم السعودي عانى كثيرًا في الموسم الحالي من سوء النتائج، والتي جاء أبرزها خسارة بطولة الدوري لصالح النصر، والخروج المذل أمام التعاون من كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسارة لقب البطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي في النهائي.