أهم أخبار النصر السعودي يوم الجمعة 24-5-2019

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الجمعة، أبرزها مطالبة فيتوريا بالتخلي عن أحمد موسى وبراد جونز.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الجمعة كالتالي:

فيتوريا يطالب إدارة النصر بالتخلي عن الثنائي المحترف

أكدت تقارير صحفية سعودية، على مطالبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لإدارة الفريق، بالتخلي عن خدمات المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وشهد أداء النيجيري أحمد موسى تذبذبًا كبيرًا، جعله يلازم مقاعد البدلاء كثيرًا، والإكتفاء بمشاركته كبديل، حيث إنه لم يقدم المستوى المرجو منه.

وطلب فيتوريا أثناء اجتماعه مع إدارة الفريق، بضرورة الاستغناء عن الثنائي المحترف، النيجيري أحمد موسى، والأسترالي براد جونز.

النصر يعلن تعاقده مع صالح آل عباس

كشف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، اليوم الجمعة، عن أولى صفقاته للموسم الرياضي الجديد.

ونشر النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو يرحب فيه بلاعبه الجديد صالح آل عباس، القادم من نجران.

وتجدر الإشارة إلى أن آل عباس سجل مع نجران، خلال الموسمين الماضيين 36 هدفًا.