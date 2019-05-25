انطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية

تنطلق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية بالاضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات علي تردد ١١٤٤٩ أفقي.





وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين"، والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.





وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الأعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر.





ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الادورى بالاضافة الي المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل وآخرين.





وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية.





وأوضح أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوي الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل إستعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز علي الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.





وأضاف تامر مرسي أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الأساسية، أكبر وأهم أو إطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.





وأشاد الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بإطلاق القناة و رؤيتها المستقبلية و اكد ان الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام و بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى قد قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم و مباريات البطولة. وتمني التوفيق للمنتخب الوطني للحصول علي لقب البطولة و ناشد ان يتابع المصريون البطولة من خلال شاشة تايم سبورت و التى تبث شارتها مجانا.





هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.





ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.