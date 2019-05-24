الوطنية للإعلام: بث مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية على قناة تايم سبورت

ينطلق في العاشرة من مساء غد السبت البث الرسمي لقناة "تايم سبورت" حيث يتابع أولا بأول حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اللمسات النهائية لانطلاق القناة في نسختها الفضائية، مؤكدا أن القناة تعد إضافة حقيقية في مجال الإعلام الرياضي شكلا ومضمونا ونولي لها اهتماما كبيرا حيث تنقل عبر نسختها الأرضية كافة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وهي البطولة الأهم على مستوى القارة وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.





وقرر حسبن زين، أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد المقبل وذلك على البث الأرضي.





ويعد حسين زين المشاهد المصري والعربي والأفريقي، أن تقدم القناة خدمات إعلامية رياضية متميزة تحظى برضى عشاق وجماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها والعمل على إمتاع وإسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة.





وتعرض قناة تايم سبورت في أول يوم من انطلاقها بمدينة الإنتاج الإعلامي مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال إعجاب المشاهد، كما يتم عرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة ومنها برنامج بث أصلي وبرنامج العبها صح وبرنامج حدوته أفريقية ويقدم البرامج نخبة متميزة من إعلامي ومقدمي البرامج الرياضية.





وتذيع قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي الرقمي مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدون من متابعة كافة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات من خلال فريق عمل القناة ونخبة كبيرة متميزة من نجوم مقدمى البرامج الرياضية.





وستكون القناة متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية، كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد: افقي 11449.





وسيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من خلال القناة بالإضافة أيضا إلى التنويهات الإرشادية التي تبث بشكل متواصل ومكثف عبر قنوات الوطنية للإعلام.



