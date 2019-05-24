رمضان ومعلول يشاركان في تدريبات الأهلي كاملة

شارك رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي خلال زمن المباراة كله.

وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان لاسارتي قد أجرى ثلاثة تغييرات في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، حيث دفع بكلٍ من صالح جمعة، وجيرالدو، وأحمد فتحي، على حساب حسين الشحات، وحسام عاشور، ووليد سليمان، على الترتيب.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الإسماعيلي.