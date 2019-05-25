نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسى يتفقد عددًا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب صلاة الجمعة، عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب صلاة الجمعة، عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رأسها: مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية.





غادر القاهرة عصر اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوجها إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مراسم حفل تنصيب "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب افريقيا بدءا من شهر مايو الجارى.

وتأتي المشاركة المصرية في حفل التنصيب في إطار حرص مصر علي توطيد علاقاتها بأشقائها الأفارقة والتنسيق المستمر والتشاور المتبادل فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك،بما يضمن تحقيق مصلحة شعوب القارة، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.





وقَّعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية، بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.





أعلنت الشرطة الفرنسية أنها تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة في مدينة ليون وسط البلاد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت مصادر في الشرطة، إن "المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبيل وقوع التفجير".











