ضبط 5 من أعضاء عصابة "شمندي" بحوزتهم أسلحة نارية وسيارات مبلغ بسرقتها في قنا



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط "وليد.خ"، عبدالله.ع، وبركات.ج"، من أعضاء عصابة أولاد شمندي، و"محمد.ع"، هارب من السجن المؤبد، ومحمد ر، هارب من 3 أحكام جنايات، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وسيارتين وتروسيكل وموتوسيكل مبلغ بسرقتها في تبادل إطلاق النار مع تشكيل عصابي يقوده "ح.شمندي" الهارب من أحكام قضائية في تبادل إطلاق النار بقرية الحسينات بأبو تشت.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط 5 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وحيازة أسلحة، وضمن عصابة "شمندى"، متهمين في إطلاق اعيرة نارية بقرية الحسينات في أبوتشت.