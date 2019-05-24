عاجل.. قناة أبو ظبي المفتوحة تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا

يخوض حامل اللقب برشلونة 4 مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا، غداً السبت، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

و يخوض حامل اللقب برشلونة 4 مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا، غداً السبت، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نايلسات / 12467 ، 27500 ، 2/3 ، أفقي

نايلسات / 12467 ، 27500 ، 2/3 ، أفقي

عربسات / 11804 ، 27500 ، 3/4 ، أفقي

عربسات / 11804 ، 27500 ، 3/4 ، أفقي

وستقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا في تمام التاسعة مساءًا غدًا السبت، على ملعب "بينيتو فيامارين".

وستقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا في تمام التاسعة مساءًا غدًا السبت، على ملعب "بينيتو فيامارين".







على ملعب "بنيتو-فيامارين" في اشبيلية، يخوض برشلونة مباراته النهائية السادسة توالياً في الكأس، باحثاً عن ثنائية جديدة مع مدربه إرنستو فالفيردي بعد الفوز بلقب "الليغا".

لكن برشلونة وفالفيردي تعرضا لصفعة قوية في دوري الابطال، فبعد التقدم المريح على ليفربول الإنجليزي 3-0، كان السقوط رهيباً في ملعب أنفيلد، فتحطمت وعود نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم بمحاولة إحراز لقب البطولة القارية.

ويبحث برشلونة المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاماً، أن يصبح أول ناد يتوج 5 مرات توالياً، وذلك بعد إنجازات ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

ونجح برشلونة بالسيطرة على لقب الدوري أمام غريميه الريال وأتلتيكو مدريد، وتقدم على فالنسيا الرابع بفارق 26 نقطة في الترتيب النهائي.

وفي آخر 14 مواجهة بين الطرفين، فاز فالنسيا مرة يتيمة ولم يذق طعم الانتصار في آخر 8 مواجهات.

لكن تحدي برشلونة لن يكون سهلاً في ظل الفورة الرائعة التي حققها فالنسيا في نهاية موسمه في الدوري، وضمانه التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويريد فالنسيا أن يحتفل بأفضل طريقة بمئويته، من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2008.