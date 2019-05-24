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عاجل.. قناة أبو ظبي المفتوحة تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:51 م
عاجل.. قناة أبو ظبي المفتوحة تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا
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علاء خليف
 
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أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية عن نقل مباراة نهائي كأس ملك اسبانيا بين برشلونة وفالنسيا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 "القناة المفتوحة".

وستقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا في تمام التاسعة مساءًا غدًا السبت، على ملعب "بينيتو فيامارين".

وإليكم تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 "القناة المفتوحة" الناقلة لنهائي كاس اسبانيا:

عربسات / 11804 ، 27500 ، 3/4 ، أفقي
نايلسات / 12467 ، 27500 ، 2/3 ، أفقي

ويخوض حامل اللقب برشلونة 4 مرات متتالية مباراة نهائية حذرة ضد فالنسيا، غداً السبت، في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد خروجه المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


على ملعب "بنيتو-فيامارين" في اشبيلية، يخوض برشلونة مباراته النهائية السادسة توالياً في الكأس، باحثاً عن ثنائية جديدة مع مدربه إرنستو فالفيردي بعد الفوز بلقب "الليغا".

لكن برشلونة وفالفيردي تعرضا لصفعة قوية في دوري الابطال، فبعد التقدم المريح على ليفربول الإنجليزي 3-0، كان السقوط رهيباً في ملعب أنفيلد، فتحطمت وعود نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي مطلع الموسم بمحاولة إحراز لقب البطولة القارية.

ويبحث برشلونة المتوج 30 مرة بلقب الكأس التي انطلقت قبل 117 عاماً، أن يصبح أول ناد يتوج 5 مرات توالياً، وذلك بعد إنجازات ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

ونجح برشلونة بالسيطرة على لقب الدوري أمام غريميه الريال وأتلتيكو مدريد، وتقدم على فالنسيا الرابع بفارق 26 نقطة في الترتيب النهائي.

وفي آخر 14 مواجهة بين الطرفين، فاز فالنسيا مرة يتيمة ولم يذق طعم الانتصار في آخر 8 مواجهات.

لكن تحدي برشلونة لن يكون سهلاً في ظل الفورة الرائعة التي حققها فالنسيا في نهاية موسمه في الدوري، وضمانه التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويريد فالنسيا أن يحتفل بأفضل طريقة بمئويته، من خلال إحراز الكأس للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 2008.
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