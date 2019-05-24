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عاجل.. اندلاع حريق هائل في محطة وقود بالقريات والسبب غير معلوم

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:43 م
عاجل.. اندلاع حريق هائل في محطة وقود بالقريات والسبب غير معلوم
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الفجر السعودي
 
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شهدت محافظة القريات، حريقًا هائلًا اندلع في محطة وقود والتي تقع غرب المحافظة بالقرب من مدخل معارض بيع سيارات.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالقريات الحريق، وسيطرت عليه، وحتى الأن لم يتم بيان سبب الحريق الذي اندلع، ومن المنتظر صدور بيانًا رسميا من مديرية الدفاع المدني بالجوف لبيان السبب والخسائر.

وكانت انتشرت مقاطع فيديو ترصد الحريق الذي يبدو أنه ضخمًا يخرج من محطة الوقود.
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