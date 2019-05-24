مظهر شاهين عن إطلاق صواريخ على مكة المكرمة : "حرب علي الله"
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:40 م
داليا الحسين
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علق الداعية الإسلامي مظهر شاهين، على إطلاق صواريخ على مكة المكرمة، قائلًا "ما حدث بمثابة حرب على الله وليس على المملكة العربية السعودية"، موضحًا أن بيت الله الحرام ليس ملكا لأحد أو ملك السعودية ولكنه ملك لله سبحانه وتعالى.
وقال شاهين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من دخل البيت الحرام كان آمنا والله سبحانه وتعالى يرغب في أن يكون آمنا، ولكن الجماعات الإرهابية لا ترغب في أن يكون آمنا، وبالتالي الجماعات الإرهابية تحارب الله ودينه".
وأشار مظهر شاهين، إلى أنه لولا الوطن والإنسان الذي يقيم الدين لبقى الدين حبرا على ورق.
وقال شاهين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من دخل البيت الحرام كان آمنا والله سبحانه وتعالى يرغب في أن يكون آمنا، ولكن الجماعات الإرهابية لا ترغب في أن يكون آمنا، وبالتالي الجماعات الإرهابية تحارب الله ودينه".
وأشار مظهر شاهين، إلى أنه لولا الوطن والإنسان الذي يقيم الدين لبقى الدين حبرا على ورق.
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