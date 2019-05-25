مظهر شاهين: هناك فتاوى لا تتناسب مع الواقع الحالي.. وأطالب المؤسسات بالرد على "المعطلة" (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، إن هناك فتاوى لا تتناسب مع الواقع الحالي، مطالبًا المؤسسات الدينية بالرد على الفتاوي المعطلة التي كانت مباحة قديمًا ولكن لا تتناسب مع العصر؛ وذلك عن طريق التطبيقات الحديثة أو المواقع الإلكترونية.وانتقد شاهين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الجمعة، الفتوى التي قالها أحد الدعاة والمنتشرة في الآونة الأخيرة؛ هي أن الشطاف يفطر الصائم؛ مستنكرا إباحة الفتوى للجميع.وتابع: "بعض الفتاوى لم تعد مناسبة مع وضعنا الحالي، ولا يصح أن نقول إن مياه الشطاف تفطر الصائم، وإذا دخلت مياه في جوف الصائم بالخطأ لا تبطل صيامه".