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الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:52 م
الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة
مران الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.

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