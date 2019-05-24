رابط beIN MATCH مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر تابع لايف الوداد والترجي WAC live بي ان سبورت

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الآن مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم yalla shoot اونلاين، حيث يلعب الوداد ضد الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، في قمة الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة ومواجهة تكررت في السنوات الأخيرة بين الفريقين، ومن المتوقع ان تكون مواجهة قوية لفريقين قادر كل منهما على هزيمة الأخر، وسنوفر لكم رابط كورة أونلاين الوداد والترجي التونسي مباشر قبل بداية اللقاء بدقائق.





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مشاهدة مبارة الترجي والوداد بث مباشر اون لاين على الانترنت، مباراة الوداد والترجي كورة اون لاين لايف ستار، وكان الترجي قد تأهل إلي هذا الدور بعد تغلبه على مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الوداد إلي هذا الدور بعد تخطيه صن دانز الجنوب أفريقي، وبهذا يتكرر نهائي نسخة 2011 بين الفريقين وفي خلال تلك النسخة سيسعى الوداد للثأر من خسارتها حينها، خاصة انه يعرف جيداً الفريق التونسي ولديه العديد من النجوم القادرة على التتويج.





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مباراة الوداد والترجي بث مباشر نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة ستكون في موعد متاخر خاصة اننا في شهر رمضان المبارك، حيث سيلعب اللقاء في تمام الحادية عشر ليلاً بالتوقيت المحلي لدولة المغرب، الثانية عشر ليلا بتوقيت القاهرة، ويلعب مباراة الذهاب الليلة في الرباط العاصمة المغربية، أما مباراة الإياب تلعب في ادس معقل نادي الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.





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مشاهدة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، سنوفر لكم البث المباشر قبل بداية المباراة بأكثر من نصف ساعة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.



