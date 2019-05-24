كورة ستار ES Tunis مشاهدة مباراة الوداد والترجي التونسي بث مباشر اليوم يلا شوت yalla shoot شغال Morocco بث لايف

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كشفت وسائل الإعلام المغربية عن التشكيل المتوقع لفريقى الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما فى الثانية عشرة مساء اليوم بمدينة "الرباط"، فى "ذهاب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.





التشكيل المتوقع لنادي الوداد ضد الترجي جاء كالتالى: رضا التكناوتى فى حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، أيوب العلود، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران، وليد الكرتى، وصلاح الدين السعيدى، ثم محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، وميشال باباتوندى.









أما التشكيل المتوقع لنادى الترجي ضد الوداد فجاء كالتالى: معز بن شريفية فى حراسة المرمى- شمس الدين الذوادى - خليل شمام- سامح الدربالى - أيمن بن محمد- فرانك كوم- فوسينى كوليبالى - غيلان الشعلالى - أنيس البدرى - يوسف البلايلى ولوكوزا.





وحجز الترجى التونسى مقعده فى نهائي دوري ابطال أفريقيا للمرة الثامنة على تاريخه، بعدما تفوق على مازيمبى الكونغولي بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائى.





فى حين تأهل الوداد البيضاوى المغربى لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الرابعة فى تاريخه، بعدما تفوق على صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 2 – 1.



