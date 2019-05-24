أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يحدد 6 أسماء لخلافة راموس ومبابي يحدد موعد انتقاله إلى الريال

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 24 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إبلاغ سيرخيو راموس قائد الملكي إدارة النادي بالرحيل نهاية الموسم. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يصدم ليفربول

حدد مسئولو ريال مدريد الإسباني مبلغا خياليا للتخلي عن نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب الريال 700 مليون يورو لرحيل ماركو أسينسيو صانع ألعاب الفريق خلال الصيف.

وأكد برنامج "شيرينتيجو" الإسباني، أن هناك فريقان سيطلبا ضم أسينسيو من ريال مدريد في الصيف الجاري.

وتابع الموقع أن ريال مدريد اشترط الحصول على 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لبيع ماركو أسينسيو في الصيف.

وكان ريال مدريد رفض 180 من ليفربول في الصيف الماضي لضم ماركو أسينسيو، لكن يورجن كلوب، مدرب الريدز سيحاول مرة أخرى ضمه في الصيف الجاري بحسب الصحافة الإنجليزية والإسبانية.





- جاريث بيل يشعل الحرب مع ريال مدريد

يرفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، فكرة الرحيل عن الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آيه بي سيالإسبانية، إن جاريث بيل ينوي الدخول في حرب مع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه يريد البقاء في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية عقده في 2020 بينما النادي يرغب في بيعه.

وتابعت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد أبلغ بيل منذ أسابيع برحيله عن صفوف الفريق الملكي في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لم يدفع بجاريث بيل في آخر 3 مباريات لريال مدريد في الليجا كانذار له بأن الرحيل عن الفريق الملكي سيكون أفضل خيار له بالفترة المقبلة لأنه لن يشارك في أي مباراة بقميص الملكي طالما زيدان مدربا.

وتابعت الصحيفة أن وكيل أعمال جاريث بيل يعلم بنية زيدان بعدم الدفع بموكله في أي مباراة بالموسم المقبل لذلك سيكون الأفضل له البحث للاعب توتنهام السابق عن فريق بالدوري الإنجليزي حتى لا تنخفض قيمته التسويقية.

وانضم بيل لصفوف ريال مدريد من توتنهام في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ويحصل سنويا على 17 مليون يورو.

تؤكد الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد لم يتلقى أي عرض لجاريث بيل في الفترة المقبلة بالرغم من عرضه للبيع من قبل النادي الملكي.





- ريال مدريد يحدد مستقبل نجمه البرازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن خطة نادي ريال مدريد مع الشاب البرازيلي رودريجو جوس الذي سوف ينضم لصفوف الملكي بداية من الموسم المقبل قادما من سانتوس.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريال مدريد لا يستبعد إعارة رودريجو جوس في الصيف لفريق أوروبي من أجل الحصول على دقائق أكثر لوجود أكثر من اسم في مركز الجناح.

وتابعت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لم يحسم قراره النهائي بعد بخصوص مصير جوس مع الفريق بالفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينوي بيع الثنائي لوكاس فاسكيز وجاريث بيل في الصيف لوجود كل من ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وإيدين هازارد الذي بات قريب من ارتداء قميص النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط أيضا لإعارة إبراهيم دياز الذي ظهر بمستوى مميز في المباريات الأخيرة لكسب الثقة والمشاركة بصورة أكبر.





- بوجبا يصدم زيدان بقرار جديد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة عن آخر تطورات مستقبل بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن مصادر قريبة من مانشستر يونايتد أكدت استمرار بول بوجبا في الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وتابع الموقع أن بقاء بول بوجبا في مانشستر يونايتد هو أولوية بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى بوجبا سوف يستمر في مانشستر يونايتد بالرغم من عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكانت الصحافة البريطانية ذكرت في الأيام الماضية أن أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد ينوي جعل بول بوجبا قائد الفريق في الموسم المقبل من أجل إقناعه بالبقاء في الفريق.

ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد صوب ريال مدريد في الصيف المقبل من أجل اللعب تحت قيادة مثله الأعلى زين الدين زيدان.

وانضم بوجبا لصفوف مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 120 مليون يورو ويحصل على 18 مليون يورو سنويا.





- هازارد يرد على انتقاله لريال مدريد برسالة مثيرة

رد البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي على شائعات انتقاله لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان هازارد قد ارتبط مراراً وتكراراً بالانضمام لريال مدريد من صفوف تشيلسي لتعزيز صفوف الملكي بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان.

وقال هازارد في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: لا أفكر في أي شائعات حول مستقبلي الآن، كل ما أفكر فيه هو المباراة النهائية مع تشيلسي.

واضاف: أفكر فقط في الفوز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال ثم سنري ما سيحدث بعد البطولة.

واشارت الصحيفة إلى أن هازارد سيكون لاعبًا جديدًا في ريال مدريد بعد نهائي الدوري الأوروبي كونه واحد من طلبات زيدان وسيدفع الفريق الأبيض حوالي 120 مليون يورو.





- باريس ينتقم من ريال مدريد بخطف مهاجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع أوك دياريو الإسباني، فإن باريس سان جيرمان يرغب في الانتقام من ريال مدريد المهتم بضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.

وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان يريد تكرار نفس خطته مع ريال مدريد بصفقة فينيسيوس جونيور، التي قام بها مع برشلونة في صيف 2017 عندما خطف البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو، انتقاما من اهتمام البارسا بضم ماركو فيراتي.

وأشار الموقع إلى أن فينيسيوس جونيور لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد سواء لباريس سان جيرمان أو أي فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع أن بلد الوليد يرغب في استعارة فينيسيوس جونيور لكن البرازيلي لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة لأنه قطعة مهمة في صفوف البلانكوس.

وشدد الموقع على أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يعلم بأهمية جونيور في صفوف المرينجي لأنه ماسة في تشكيلة الملكي وسوف يساعد المرينجي بفضل شخصيته وموهبته.





- ريال مدريد يرد على رحيل راموس

يفكر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد، فإن سيرجيو راموس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد لأنه يعتقد بأن تلك الخطوة مفيدة له على المستوى المالي والشخصي ومفيدة بالنسبة لريال مدريد أيضا.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تواصلان مع راموس خلال الموسم المنصرم لكن قائد ريال مدريد كان يرد بالسلب على الثنائي.

وشددت الصحيفة على أن إدارة ريال مدريد تتوقع حدوث أي شيء خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تعلم برغبة سيرجيو راموس بالرحيل عن طريق قائد النادي أو شقيقه ووكيل أعماله في ذات الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي مستعدة لما قد يحدث في الصيف المقبل في قضية راموس مثلما تفعل مع أي لاعب آخر بالبحث عن بديل بالرغم من أنها لم تخطط لوداع قائد النادي.

وأبرزت الصحيفة في ختام تقريرها بأن راموس حاليا يقضي عطلته خارج إسبانيا وسوف يعود للمشاركة مع المنتخب الإسباني في الشهر المقبل بعدما غاب عن آخر 7 مباريات لريال مدريد في الليجا بسبب الإصابة.

وكان راموس دخل في مشادة قوية مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد في مارس الماضي بعد لقاء أياكس الهولندي الذي خسره الريال 4-1 وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.





- ريال مدريد يرد على مدرب توتنهام برسالة نارية

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانا رسميا اليوم الجمعة بعد تصريحات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي عن رفض النادي الملكي، تواجد السبيرز في المدينة الرياضية فالديبيباس.

وقال النادي الملكي في بيانه الرسمي:تفاجأ نادي مدريد بالادعاءات التي قالها، ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب توتنهام حول طلب مفترض قدم لنادينا حتى يتمكن فريقه من البقاء في مقر إقامة مدينة ريال مدريد بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع الموقع:ويريد النادي توضيح أنه تم تقديم هذا الطلب بشكل خاطئ و أظهر نادينا دائمًا توفره المطلق لتلبية جميع الطلبات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ونادي أتلتيكو مدريد ومدريد ليفربول وتوتنهام هوتسبر.

وأضاف ريال مدريد في بيانه: تشير جميع الطلبات المقدمة إلى ريال مدريد فقط إلى استخدام معسكرات التدريب في المدينة الرياضية وغرف تغيير الملابس الخاصة بها وقد تم منحهم جميعًا من قبل نادينا إلى فريقي لليفربول وتوتنهام.

و يخطط ليفربول للتدريب في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد يوم السبت الأول من يونيو في الصباح.، بينمت سوف يدرب توتنهام يومي الخميس 30 مايو والجمعة 31 مايو.

وختم ريال مدريد بيانه: نريد التأكيد أيضًا على أن إقامة الفرق النهائية في دوري أبطال أوروبا يتم تعيينها بواسطة يويفا وفقًا لمعايير التنظيم والأمان، ولم يُطلب من ريال مدريد في أي وقت من الأوقات استيعاب هذه الفرق في مرافق المدينة الرياضية.

وكان بوكيتينو صرح في إذاعة كادينا كوبي الإسبانية بأن توتنهام طلب الإقامة في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي رفض ذلك.





- عاجل.. راموس يبلغ رئيس ريال مدريد بالرحيل الرسمي

ينوي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن راموس يفكر بجدية في نهاية مسيرته مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن راموس اجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد في منزل الأول بحضور والد قائد ريال مدريد وشقيقه من أجل الحديث عن مستقبله مع الفريق منذ أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس أبلغ بيريز خلال الاجتماع بأن يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وشددت الصحيفة على أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع على مواصلة الحديث عن رحيل راموس في الأيام المقبلة والوصول لأفضل خيار بالنسبة لراموس وريال مدريد.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن زيدان والجميع في ريال مدريد لم يعتقدوا بأن راموس يفكر في الرحيل عن النادي الملكي وعقده سار حتى يونيو 2021.





- ريال مدريد يحدد 6 أسماء لخلافة راموس بعد رحيله

اشارات تقارير صحفية إسبانية إلى أن القائد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد يستعد للرحيل عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راموس يدرس الرحيل عن ريال مدريد بعد تلقيه العديد من العروض الصيفية وذلك نتيجة لخلافه الحاد مع بيريز رئيس النادي.

واضافت الصحيفة ، أن راموس مراقب من عدة أندية أوروبية أبرزها يوفنتوس الإيطالي والذي يسعي لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة، أن هناك 6 لاعبين بدائل لسيرجيو راموس في ريال مدريد وذلك حال رحيله بشكل رسمي عن الكتيبة الملكية في الموسم الجديد.

ويأتي في المرتبة الأولي راؤول خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد والذي يعد واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإسباني كما أن صغر سنه يلعب دوراً كبيراً في اقترابه من الريال.

أما الصفقة الثانية فهو فان دايك مدافع ليفربول وافضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام ويمتاز بالقوة وقدرته على تسجيل الأهداف، فيما يأتي في المركز الثالث ديفيد لويز مدافع تشيلسي ومعه مواطنه البرازيلي تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان.

وفي المرتبة الخامسة يتواجد دي ليخت مدافع أياكس والذي يتنافس عليه أكثر من نادي أوروبي، وفي المركز السادس يتواجد ماتيس هوملز مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني.





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