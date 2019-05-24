شوقي علام: لا يجوز التهاون في فريضة الزكاة (فيديو)

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن فريضة الزكاة واجبة دينًا، مشددًا على أنه لا يجوز التهاون فيها بأي حال من الأحوال.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن النص الشريف بيّن الواجب، وبيّن أين ينفق هذا الواجب، ولذلك نشأت فكرة المؤسسية بالنسبة للزكاة.



وأشار إلى أن الزكاة هي خطاب لولي الأمر، لافتًا إلى أن الشريعة تحفز على العطاء.

