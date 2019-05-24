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مظهر شاهين: بر الوالدين أفضل من الاعتكاف

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:43 م
مظهر شاهين: بر الوالدين أفضل من الاعتكاف
مظهر شاهين
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داليا الحسين
 
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نصح الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، المسلمين في أواخر شهر رمضان الكريم أن يجتهدوا في قراءة القرآن الكريم وذكر الله -عز ووجل- والتسابيح، والحرص على الصدقات وتكثيف الدعاء وصلة الأرحام.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الجمعة، أن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكن البقاء في خدمة الوالدين أولى من الاعتكاف؛ موضحًا أن بر الوالدين واجب وفريضة أما الاعتكاف سنة ولا تقدم السنة على الفرض.

وأوضح أن الجهاد الحقيقي هو خدمة الوالدين ورعايتهما وخدمة الزوجة في مرضها؛ متابعًا: "من خرج من بيته لينفق على أطفال أو ليعف نفسه فهو يجاهد في سبيل الله".
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