مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر (تغطية مباشرة) CAF Champions League منقول عبر قناة beIN SPORTS

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يستضيف ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بمدينة "الرباط" المغربية المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في "ذهاب" نهائي دوري ابطال افريقيا .





مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 24-5-2019 في نهائي أفريقيا اون لاين

ويدير مواجهة اليوم الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة التى تجمع بين ناديا الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسي، بمساعدة وليد أحمد على من السودان و الجزائري عبد الحق التشيالي.





وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.





مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 24-5-2019 في نهائي أفريقيا اون لاين

ويعد هذا النهائى العربى الثالث على التوالى لمسابقة دوري أبطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوى المغربى مع الأهلى المصري فى نهائى نسخة 2017، والترجى التونسى مع الأهلي المصرى أيضاً فى نهائى نسخة 2018.





جدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي توج بطلاً لنسخة 2017 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما حصل الترجى التونسى على لقب نسخة 2018.





ويسعى الوداد البيضاوي لإستغلال عاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من آماله في حصد لقب دوري ابطال افريقيا للمرة الثالثة في تاريخه قبل خوض مباراة الاياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب "رادس"، بينما يتطلع الترجي الطامح للأحتفاظ باللقب للخروج من لقاء الليلة بأقل الخسائر.













مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 24-5-2019 في نهائي أفريقيا اون لاين

ويخشى نادي الوداد البيضاوي المغربي غياب أكثر من لاعب في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الخماسي الحارس التكناوتي ، أشرف داري ، محمد أوناجم ، صلاح الدين السعيدي وزهير المترجي خطر الغياب عن لقاء الاياب حال الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم، أما قائمة اللاعبين المهددين بالايقاف في نادي الترجي تضم كلاً من، معز بن شريفية – رامي الجريدي – شمس الدين الذوادي – غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.



