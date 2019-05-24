تصريح صادم من فالفيردي عن مباراة ليفربول

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أنه لم يكن ليغير "شيئاً تقريباً"، مما فعله في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، التي خسرها البرسا 0-4 ليودع "التشامبيونز".

وقال فالفيردي: "بنفس الطريقة التي تدفعني للتفكير أحياناً أنه يجدر بي تغيير شيء ما، في تلك المباراة لا أعتقد أنني كنت لأغير شيئاً، الشيء الوحيد الذي أنا واثق منه هو أنني لم يكن يتعين علي الدفع بديمبلي في مباراة سلتا فيغو، التي أصيب فيها بعد 30 ثانية".

وجاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحافي عشية نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ أعرب عن رغبته في الاستمرار على مقعد مدرب البرسا، مشيراً إلى أنه دائماً ما يشعر بأن "رئيس وإدارة النادي يحترمان العمل الذي أنجز في برشلونة"، كما أن قائد الفريق ليونيل ميسي يدعم استمراره.

وفيما يتعلق بمباراة الغد، أكد المدرب أن فالنسيا يمر بفترة جيدة، مذكراً بأهمية التركيز من أجل حصد اللقب الخامس على التوالي من الكأس.

وأوضح: "فالنسيا يؤدي على نحو طيب أخيراً، وأنهى الموسم الجاري في مركز جيد للغاية، ولم نستطع التغلب عليه في الليغا، تعادلنا معه في المباراتين، سنرى من تكون له الغلبة غداً وينتزع الكأس".