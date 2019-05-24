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مسلسلات رمضان 2019 .. باسل خياط يفاجئ دانيلا رحمة بخطبتها في الكاتب 19

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:07 م
مسلسلات رمضان 2019 .. باسل خياط يفاجئ دانيلا رحمة بخطبتها في الكاتب 19
باسل خياط
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شيماء عطية
 
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فاجأ الكاتب يونس جبران، والذي يؤدي دوره الفنان السوري باسل خياط، المحامية مجدولين والتي تلعب دورها الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، بخطبتها في منزلها، بعدما أعاد والدتها من الخارج لحضور المناسبة، ودعا صديقتها المقربة، بالاتفاق مع والدها الذي رضخ أخيرًا لفكرة زواجهما، وذلك في "الكاتب 19".

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.

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