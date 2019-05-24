مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد حاتم يقتل والد ياسمين صبري في حكايتي19

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حكايتي"، قيام "أدهم" أحمد حاتم بتنفيذ أمر والده "سليمان" أحمد بدير بقتل عمه "سليم" جمال عبد الناصر، لأخذ ثأر شقيقته "نور" دنيا المصري، التي قتلها ابن عمه "حسام" إسلام جمال في حفل زفافها.





يفاجئ "علي" أحمد صلاح حسني، "داليدا" ياسمين صبري بإطلاق اسمها على سفينة عملاقة، ويعترف لها بحبه وتبادله هي المشاعر، ثم تدبر "فريدة عسل" وفاء عامر، لحادث حريق بيتها وجميع أغراضها التي تستخدمها في تصميم الأزياء، وذلك انتقاماً منها.





يكتشف "علي" أن "أدهم" يراقبه باستخدام سيارة غريبة ليتمكن من معرفة مكان "داليدا"، وتحدث مواجهة بينهما فيخبره "أدهم" أنه يحبها ولا يريد قتلها كما يظن، فيحذره "علي" من محاولة اللحاق بهما، وتشتعل الغيرة بداخله بسبب كلام "أدهم".





"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، وفاء عامر، إسلام جمال، إدوارد، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، دنيا المصري، هنادي مهنى، تامر شلتوت، جميل برسوم، سارة نخلة، سارة التونسي، وعدد كبير من النجوم.



