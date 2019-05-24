رابط الوداد والترجي.. يلا شوت Winners Wydad مباراة الوداد والترجي بث مباشر دوري أبطال إفريقيا yalla shoot بدون تقطيع حي

يصطدم فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، السبت، في الصراع على خطف اللقب الغالي أفريقيًا، وستقام المباراة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة الرباط.





ويصطدم الفريقين غدًَا في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، حيث ستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وسيُعلق على المباراة من تونس رؤوف خليف، بينما سيُعلق على المباراة من المغرب جواد بده.





ويؤازر فريق الترجي في تلك المباراة 5 آلاف مشجع، حيث يعتبر عدد كبير في نهائي قاري لفريق خارج الديار.





6 لاعبين مهددين بالغياب عن الوداد في الإياب

وهناك 6 لاعبين مهددين بالغياب عن الوداد في مباراة الإياب، في حال حصولهم على بطاقات صفراء، في مباراة الذهاب المقررة في وقت متأخر من ليل غدًا الجمعة، محمد أوناجم وصلاح الدين السعيدي ويحيى جبران، التي تضم أيضًا كلًا من الحارس التكناوتي، وأشرف داري إضافة لزهير المترجي.





بينما يتواجد 7 لاعبين مهددون بالغياب أيضًا في الترجي التونسي حال الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب غدًا، حيث من الممكن أن يغيب كلًا من: معز بن شريفية – رامي الجريدي – شمس الدين الذوادي – غيلان الشعلالي – فوسيني كوليبالي – أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.





وسيكون النهائي القاري المرتقب بين آخر بطلين للبطولة الغالية إذ تُوج الوداد والترجي بنسختي 2017 و2018 توالياً على حساب الأهلي المصري في المرتين.





ويتطلع الوداد، الفائز ببطولتي دوري الأبطال عامي 1992 و2017،في معادلة رقم غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، المتوج باللقب القاري في ثلاث مناسبات سابقة.





ويعول مدرب الوداد المغربي التونسي فوزي البنزرتي، على عدد من الأوراق الرابحة، أمثال كلًا من الليبيري وليام جيبور، وصلاح الدين السعيدي، ووليد الكرتي.





في الجهة الأخرى يسعى الترجي للعودة إلى تونس بأقل الخسائر الممكنة، أملاً في حسم اللقب لصالحه في مباراة الإياب.



