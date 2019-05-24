مسلسلات رمضان2019 .. سوزان نجم الدين تطلب من حمادة هلال طرد آيتن عامر في ابن أصول19 (فيديو)

طلبت صولا "سوزان نجم الدين" من هشام "حمادة هلال" طرد نعمة زوجته "ايتن عامر" وان يطلقها وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ابن اصول" ولكن هشام رفض بشدة وقامت بوضعه في اختيار صعب يقوم بطرد نعمة أو ستقوم بترك البيت.





تذيع شبكة قنوات dmc مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، فى تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة 3 ونصف فجرًا وكذلك في الثانية ظهرا، أما على قناة "dmc دراما" فيعرض في الساعة 11 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا.





"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.



