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مسلسلات رمضان 2019 .. هاجر أحمد تتنازل عن الهجرة لكندا بسبب محمد إمام في هوجان19

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:11 م
مسلسلات رمضان 2019 .. هاجر أحمد تتنازل عن الهجرة لكندا بسبب محمد إمام في هوجان19
"هوجان"
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل هوجان، بطولة الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، حان موعد هجره نور، المسؤال عن حرستها اهوجان 19 ، وقام بتوصلها الى مطار القاهرة، وطلبت نور من هوجان، أن يذهب لطنطا مسقط رأسه، ويرسل لها صور من هناك، حتى تشعر بأنها متواجده معه.

ولكن هجان فاجئها بانه ذاهب الى صعيد مصر، حتى يقدم كفنه لعائلة الوردانيه، حتى يعلم باقي سر قتل والده على يد كمال البان، وبعد ان ودعت نور هوجان، تفاجأ انها لم تصعد الى الطائرة، وأنها تراجعت عن قرار  الهجرة، وسوف تكمل حياتها معه. 

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.  

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