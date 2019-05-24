اعترف مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، أن مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول كانت "واحدة من أسوأ التجارب" التي مر بها "كمحترف".



وعشية نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، استرجع المدافع الإسباني ما حدث في ملعب أنفيلد، إذ حلل اللقاء الذي حرمه وفريقه من بلوغ نهائي "التشامبيونز" رغم الفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة.



وقال بيكيه: "مباراة أنفيلد كانت واحدة من أسوأ الخبرات التي مررت بها كمحترف، حاولنا اللعب بأسلوب البرسا، يكون فعل ذلك غاية في السهولة أحياناً وفي أحيان أخرى صعباً جداً".



وبحسب اللاعب، فإن الليفر توفرت له "ظروفاً كثيرة"، رغم أن "الرغبة هي اللعب بطريقة البلوغرانا" لأن هذا هو ما تعلمه اللاعبون منذ كانوا في فرق الناشئين والرديف.



على صعيد آخر، أثنى اللاعب الكاتالوني على فالنسيا الذي اعتبر أنه حقق نتائج طيبة للغاية في النصف الثاني من الليغا.



وأضاف: "يجب أن نقاتل بكل طاقتنا ومن اللحظة الأولى، وأن نحاول التقدم في النتيجة وننتزع اللقب".