المفتي: التشريع الإسلامي قائم في الأساس على حماية الطوائف الفقيرة
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:12 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإنسان ليس على وتيرة واحدة، وليس على درجة واحدة من حيث الغناء والفقر، وإنما هناك طائفتين؛ طائفة غنية، وطائفة فقيرة.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن التشريع الإسلامي حاول التقريب بين الطائفتين على مر الزمان، وأنه عندما نصل إلى التطبيق الصحيح للدين الإسلامي تتقارب الفئتين، ومن الممكن أن تمحى قضية الفقر محوًا كاملًا.
وتابع أن التشريع الإسلامي قائم في الأساس على حماية الطوائف الفقيرة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض فريضة محددة تؤخذ من الأغنياء وتبعث للفقراء.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "الله أكرم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن التشريع الإسلامي حاول التقريب بين الطائفتين على مر الزمان، وأنه عندما نصل إلى التطبيق الصحيح للدين الإسلامي تتقارب الفئتين، ومن الممكن أن تمحى قضية الفقر محوًا كاملًا.
وتابع أن التشريع الإسلامي قائم في الأساس على حماية الطوائف الفقيرة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض فريضة محددة تؤخذ من الأغنياء وتبعث للفقراء.
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