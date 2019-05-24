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مسلسلات رمضان 2019 .. حادث ارهابي جديد في لاخر نفس19 لياسمين عبدالعزيز

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:54 م
مسلسلات رمضان 2019 .. حادث ارهابي جديد في لاخر نفس19 لياسمين عبدالعزيز
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يارا أحمد
 
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تطورات إحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لاخر نفس" حيث عثرت ياسمين عبد العزيز "سلمي" برفقة ادهم "احمد العوضي" وسليم "احمد صلاح حسني" علي الهارد الثاني بمطبعة كانت لحازم زوجها الراحل "فتحي عبد الوهاب" وقام بإهدائها لأحد الشخصيات.

وقامت سلمي بفك لغز جديد بمذاكرات "حازم" وهو حادث ارهابي جديد بإحدي الحفلات المدرسية التي يشارك بها السفير وتحاول مع ادهم "احمد العوضي" ان تلحق بالأمر قبل حدوثه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة " سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.

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